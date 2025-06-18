عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء مرحلة جديدة في استعادة حركة عبور سفن الحاويات العملاقة عبر القناة، وذلك بعبور السفينة "CMA CGM OSIRIS" ضمن قافلة الجنوب، بحمولة إجمالية بلغت 154 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية عبر المجرى الملاحي الجديد.

وأوضح ربيع أن السفينة، التابعة للخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، تُعد أول سفينة حاويات عملاقة تعبر القناة من مضيق باب المندب منذ مارس 2024، عقب توقف مؤقت نتيجة التحديات الإقليمية. ويأتي هذا العبور في إطار الجهود التسويقية التي تبذلها الهيئة، بعد الإعلان عن تخفيض بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، لمدة 3 أشهر.

وتبلغ أبعاد السفينة 366 مترًا طولًا، و51 مترًا عرضًا، وبغاطس يصل إلى 49 قدمًا، وتستوعب حتى 15,536 حاوية مكافئة، ما يجعلها أول سفينة عملاقة تستفيد فعليًا من التخفيضات التحفيزية المعلنة مؤخرًا.

وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس مستمرة في تبني سياسات تسعيرية مرنة وتشجيعية، بهدف تعزيز التواصل مع الخطوط الملاحية الكبرى وتشجيع عودتها إلى المسار الملاحي المصري، رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية. وأكد أن القناة لا تزال الخيار الملاحي الأفضل للسفن العملاقة عالميًا.

وكشف رئيس الهيئة أن المباحثات الأخيرة مع إدارة الخط الملاحي CMA CGM أثمرت عن اتفاق يقضي بعودة عدد من سفن المجموعة الكبرى للعبور مجددًا عبر القناة، معربًا عن تطلعه إلى خطوات مماثلة من خطوط ملاحية أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما أشار ربيع إلى أن الخط الملاحي الفرنسي يتصدر قائمة الخطوط من حيث عدد السفن والحمولات التي عبرت القناة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة والمجموعة.

وشهدت القناة، يوم الثلاثاء، عبور سفينتين أخريين من نفس الخط، هما "CMA CGM AQUILA" و"CMA CGM CALLISTO"، بحمولة 128 ألف طن لكل منهما، ضمن الخدمة المستمرة للفئة المتوسطة من السفن.