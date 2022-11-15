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إسرائيل ترفض التعاون مع تحقيق أمريكي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 6:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 6:44 ص

قالت إسرائيل مساء الاثنين إن الولايات المتحدة بدأت تحقيقا في مقتل الصحفية المخضرمة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية قبل ستة أشهر، مضيفة أنها لن تتعاون.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية في مقتل الصحفية بأنه "خطأ"، قائلا إن الجيش الإسرائيلي "أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا، تم تقديمه إلى مسؤولين أمريكيين تم إطلاعهم على التفاصيل".

وكتب جانتس على تويتر: "لقد سلمت رسالة إلى ممثلي الولايات المتحدة بأننا نقف إلى جانب جنود الجيش الإسرائيلي، وأننا لن نتعاون مع تحقيق خارجي، ولن نسمح بالتدخل في تحقيقات داخلية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم فتح تحقيق. ولم يصدر تأكيد أولي من الولايات المتحدة، على الرغم من أن واشنطن ذكرت مرارا أنها لا تريد فتح تحقيقها الخاص في الأحداث.

وقتلت أبو عاقلة، وهي صحفية فلسطينية - أمريكية بارزة، بإطلاق نار في 11 مايو خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية أثناء تغطية العملية. وأثارت وفاتها غضبا دوليا.

ووفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي، فقد وقع تبادل عنيف لإطلاق النار مع عشرات المقاتلين الفلسطينيين خلال غارة إسرائيلية على مدينة جنين.

وحمّل المدعي العام الفلسطيني إسرائيل المسؤولية واتهم الجنود بقتل الصحفية عمدا. وكانت أبو عاقلة ترتدي خوذة وسترة تحدد هويتها على أنها صحفية.

وخلص تحقيق داخلي أجراه الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون إطلاق النار المميت ناجما عن إطلاق نار خاطئ من قبل الجيش الإسرائيلي.

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