اللقطات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

بثت قناة الجزيرة، لقطات وصفتها بـ"الحصرية"، هي الأولى لعملية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمالي القطاع.

وشوهدت دبابات الاحتلال وهي تقف ساحة المستشفى، علما بأنها لم تنفذ عملية الاقتحام من البوابة الرئيسية لكنّها حطّمت السور من الجهة الغربية ومن ثم اقتحمته.

وفي وقت سابق، قالت مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبي إن جيش الاحتلال اعتقل بعض المحتجزين داخل المستشفى واقتادهم خارجه.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أجبر المحتجزين على خلع ملابسهم.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مرضى وجرحى، بينهم أطفال.