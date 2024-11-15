مقتل امرأة في غارة روسية ضخمة بالمسيرات على مدينة أوديسا

أسفرت غارة روسية ضخمة بالمسيرات على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية مساء الخميس عن مقتل امرأة واحدة على الأقل وإصابة شخصين آخرين، وفقا للحاكم العسكري للمنطقة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليه كيبر، في منشور على تطبيق تليجرام:"تم تدمير مبان سكنية، وكنيسة، ومركبات".

وأضاف أن حرائق اندلعت في عدة مواقع نتيجة الضربات، وتم استهداف أنبوب التدفئة في المنطقة. وأوضح أن الأنبوب الرئيس لنقل التدفئة تعرض للتلف، واضطرت إحدى محطات التدفئة إلى وقف عملياتها.

وتستهدف روسيا بشكل منهجي المواقع المدنية في أوكرانيا بالمسيرات والصواريخ، مما أدى إلى تعطيل حوالي 50% من قدرة أوكرانيا على توليد الكهرباء مع قدوم فصل الشتاء.