أستاذ أمراض صدرية بقصر العيني: حقنة البرد جريمة طبية متكاملة الأركان

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن حقنة البرد تمثل جريمة طبية متكاملة الأركان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن حقنة البرد تتضمن مضادًا حيويًّا، علمًا بأنه لا يوجد مُضاد حيوي يُؤخذ عبر حقنة واحدة.

وأشار إلى أن الحقنة بها مُسكِّن للآلام قد يؤدي للإصابة بالفشل الكلوي، أو تؤدي إلى صدمة تحسسية تتسبب في الوفاة، بجانب وجود حقنة كورتيزون قد تتسبب في ارتفاع نسبة السكري أو الضغط لأصحاب هذين المرضين.

ونوه بأنه لا يوجد شيء اسمه حقنة هتلر أو حقنة البرد، موضحًا أن من يُصاب بدور برد فإن الأعرض تنتهي خلال ساعات، وإذا لم تستجب الحالة لمخفضات الحرارة والراحة والسوائل الدافئة خلال 24 ساعة فعليه اللجوء للرعاية الطبية المتخصصة.

وشدد على أهمية لقاح الإنفلونزا لعموم المواطنين، ويزيد الأمر أهمية لدى بعض الفئات مثل كبار السن ومرضى نقص المناعة والمصابين بالأورام.