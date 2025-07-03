إسقاط أكثر من 5 مسيرات فوق مدن مقاطعة فورونيج الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية رصدت وأسقطت أكثر من 5 مسيرات فوق مدن المقاطعة.



وكتب غوسيف على "تلغرام": "رصدت قوات الدفاع الجوي العاملة في عدد من مدن مقاطعة فورونيج ودمرت أكثر من 5 مسيرات. ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".

وأشار إلى أن سقف منزل خاص في فورونيج تضرر نتيجة سقوط أجزاء من طائرة مسيرة. مضيفا أن المعلومات المتعلقة بعواقب الهجوم قيد التوضيح حاليا.

وتهاجم القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي الأراضي الروسية وتستهدف منشآت مدنية، حيث أسفر هجوم شنته مسيرات أوكرانية على إحدى المؤسسات في إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية صباح الثلاثاء الماضي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وفي نفس اليوم، لقي شاب مصرعه وأصيب 7 آخرون في هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.