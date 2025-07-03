 الجزائر.. إيداع مشتبه به الحبس المؤقت في قضية قتل الطفلة مروة بوغاشيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر.. إيداع مشتبه به الحبس المؤقت في قضية قتل الطفلة مروة بوغاشيش


نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 8:20 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 8:20 ص

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة بالجزائر أمرا بإيداع مشتبه به رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق المفتوح حول قضية الاختطاف المتبوع بالقتل الذي راحت ضحيته الطفلة مروة بوغاشيش.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية: "بأنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام بمستجدات قضية الاختطاف المتبوع بالقتل الذي راحت ضحيته الطفلة مروة بوغاشيش".

كما أوضح البيان "أنه بتاريخ 2 يوليو 2025 وكمرحلة أولى من التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية وتمت متابعته بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي عن جنايتي اختطاف طفلة عن طريق الاستدراج المترتب عليه وفاة الضحية والاغتيال".

وبعد سماع الطرف المدني (والد الضحية) والشهود والمتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر هذا الأخير أمرا بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت وفقا لذات البيان الذي أكد أن "التحقيقات القضائية تبقى مفتوحة ومتواصلة للكشف على كل الملابسات التي تحيط بهذه الجريمة الخطيرة باستعمال كل الوسائل القانونية من إيقاف كل متورط له علاقة بها".


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