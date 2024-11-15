مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم 10 قامات مسرحية من مختلف دول العالم خلال حفل افتتاحه

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، 10 قامات مسرحية من مختلف دول العالم، من بينها مخرج شاب حاصل على جائزة أفضل شخصية مسرحية، وهو محمد جبر من جمهورية مصر العربية.

وكرم المهرجان أيضًا كلا من: اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتسلمها الدكتور مدحت الكاشف، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، والفنان والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والفنان علاء مرسي، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، والفنانة حلا عمران من سوريا، والفنان السوري ممدوح الأطرش، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان.

كرم المهرجان هذه القامات المسرحية بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وسيادة اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وعدد من الفنانين وضيوف المهرجان.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي. وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.