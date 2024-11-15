قال أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاض لأسباب عدة أبرزها انتهاء مدة العقد أو عدم حاجة الأسرة لها.

وتابع: «مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر، و85% من المباني في مصر منازل تمليك».

وأشار إلى أن القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية أكثر المحافظات التي تشهد ظاهرة الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هناك نحو 3 ملايين وحدة إيجارية مغلقة.