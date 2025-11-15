كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عن إبرام اتفاق لشراء 17 مقاتلة سويدية من طراز "جريبن" بقيمة 4.3 مليارات دولار من شركة "ساب"، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لردع أي تهديد محتمل يواجه البلاد.

وخلال زيارة لقاعدة عسكرية، أوضح بيترو أن المناخ الجيوسياسي يشهد توترات متزايدة قد تُنتج مخاطر من جهات غير متوقعة، مؤكدا أن تعزيز سلاح الجو أصبح ضرورة استراتيجية، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا متصاعدا.

وكانت الحكومة قد أشارت سابقا إلى نيتها شراء مقاتلات جديدة دون تحديد العدد أو التكلفة، قبل أن يكشف بيترو رسميا تفاصيل الاتفاق.

ويأتي القرار وسط أجواء إقليمية معقدة، مع استمرار حملة عسكرية أمريكية تستهدف سفنا يُشتبه في قيامها بتهريب مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

إلى جانب تبادل الاتهامات بين بيترو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى إلى فرض واشنطن عقوبات مالية على الرئيس الكولومبي وعائلته.

وتشير التقارير إلى أن شركات أمريكية وفرنسية كانت مرشحة أيضا لتزويد كولومبيا بطائراتها المقاتلة، إلا أن بوجوتا فضلت العرض السويدي.

كما تزامنت الصفقة مع اتهامات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للقوات الأمريكية بالسعي لإطاحته، مما يزيد من حساسية المشهد الإقليمي المحيط بخطوة كولومبيا الجديدة.