رسالة من طوكيو إلى بكين بعدما حذرت من زيارة اليابان

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، اليوم السبت، أن طوكيو حثت بكين على اتخاذ "إجراءات ملائمة" بعد أن حذرت الصين رعاياها من زيارة اليابان، في ظل الخلاف المستمر بين البلدين بشأن تايوان.

ونقل تقرير الوكالة عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا قوله إن بلاده "أوصلت الرسالة إلى الصين ودعتها بقوة لاتخاذ الإجراءات الملائمة". ولم ينقل التقرير عنه تفاصيل هذه الإجراءات.

وحثت الصين أمس مواطنيها على عدم زيارة اليابان وسط خلاف أثارته تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التي قالت الأسبوع الماضي إن أي هجوم صيني على تايوان قد يمثل "وضعا يهدد البقاء" ويؤدي إلى رد عسكري من طوكيو، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة كيودو عن كيهارا قوله إن اليابان والصين تختلفان في الرأي حول هذه القضية ومن الضروري الحفاظ على التواصل.

وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، التي تبعد 110 كيلومترات فقط عن الأراضي اليابانية. وترفض حكومة تايبه مطالب بكين بالسيادة على الجزيرة.

وكان القادة اليابانيون يتجنبون في السابق ذكر تايوان علنا عند مناقشة هذا الاحتمال، متمسكين "بغموض استراتيجي" تفضله أيضا الولايات المتحدة، الحليف الأمني الرئيسي لطوكيو.