محافظ الدقهلية يوجه بإعادة تنظيم السوق الحضاري بطلخا ومنع خروج الباعة للشوارع

- المحافظ يشدد على رفع الإشغالات وتكثيف النظافة وتطوير حدائق شارع المستشفى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، شوارع مدينة طلخا في جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الحالة العامة للشوارع ومستوى النظافة والإشغالات، وذلك بحضور أشرف عبد الواحد، رئيس مركز ومدينة طلخا.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بالبدء في إعادة تنظيم السوق الحضاري بمدينة طلخا، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والباعة، مع توفير المساحات المناسبة لممارسة الأنشطة التجارية بصورة منظمة، والالتزام بالأماكن المخصصة للبيع، ومنع خروج الباعة إلى الشوارع والطرق المحيطة أو افتراشها، بما يحقق الانضباط والسيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد مرزوق على استمرار حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بجميع شوارع المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومركز شرطة طلخا، مع التعامل الفوري مع المخالفات، وتكثيف المتابعة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول على مدار اليوم، وعدم السماح بتراكمها بالشوارع والميادين، مع تطوير الحدائق العامة ورفع كفاءتها بشارع المستشفى، والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة أعمال التشجير، وصيانة المقاعد ومكونات الحدائق، لتوفير متنفس حضاري وترفيهي لأهالي المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية المتابعة الدورية لمعدات الحملة الميكانيكية والتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية، لضمان استمرار تنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.