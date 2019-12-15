الصين تعلق تطبيق رسوم جمركية إضافية على منتجات أمريكية

علّقت الصين رسوما جمركية إضافية فرضت على منتجات أمريكية كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ أمس، بعدما أعلنت واشنطن وبكين عن انفراج فى حربهما التجارية.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستعلق تطبيق رسوم جمركية إضافية نسبتها عشرة وخمسة بالمائة على بعض الواردات الأمريكية و«ستواصل تعليق رسوم إضافية على السيارات المصنوعة فى الولايات المتحدة وقطعها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتى الخطوة بعدما ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسومًا جمركية أعلن عنها مؤخرا على منتجات صينية فى إطار اتفاق تجارى فى «مرحلته الأولى».

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة الماضية أنها أبرمت مع الولايات المتحدة اتفاقًا مصغّرا يشمل إلغاء تدريجيًا للرسوم وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ولا يزال على الطرفين التوقيع على الاتفاق الذى يشكل اختراقًا مهمًا فى النزاع الذى بدأ قبل 21 شهرا بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم.