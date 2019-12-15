قذيفة السولية تقود الأهلي لاستعادة صدارة الدوري بفوز صعب على الحدود

استعاد الأهلي صدارة الدوري العام مرة أخرى، بفوزه مساء اليوم الأحد على ضيفه فريق حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "القاهرة" ضمن الاسبوع الثامن من المسابقة المحلية.

سجل هدف المباراة الوحيد، عمرو السولية في الدقيقة 80، من تصويبة قوية، فشل حارس حرس الحدود أحمد السعدني في التصدي لها.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 18 لينتزع صدارة جدول ترتيب فرق الدوري من المقاولون العرب صاحب الـ16 نقطة، في المقابل تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ10، في المركز الثامن.

الشوط الأول ..

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد أزارو.

سيطر الأهلي واستحوذ على مجريات الـ45 دقيقة الأولى وحرمت العارضة جونيور أجايي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15 فيما ركز الحرس على التكتل الدفاعي في منتصف ملعبه.

بدأت المباراة بضغط قوي من الفريقين في منطقة وسط الملعب وحاول الأهلي تنويع اللعب على الأطراف، ونجح في شن عدة هجمات خطيرة علي مرمي الحرس.

وفي الدقيقة السادسة، تنشط الجبهة اليمنى ويرسل أحمد فتحي عرضية بقدمه اليسرى تمر من أمام أزارو وتضيع فرصة للتسجيل، ويواصل الاهلي الضغط القوي ويلعب أفشة، تمريرة متقنة لمحمود وحيد المنطلق داخل منطقة الجزاء لكنه لعب عرضية غير متقنة مرت أعلى القائم.

يستحوذ الأهلي على الكرة وسط تواجد مكثف للاعبيه في منتصف ملعب حرس الحدود في محاولة للبحث عن هدف التقدم.

ينفذ أفشة ضربة حرة في الدقيقة 12، يبعدها دفاع الحرس الي ضربة ركنية، ويلعب السولية رأسية تصل الى الحارس أحمد السعدني.

الدقيقة 15، شهدت أخطر فرصة للأهلي حيث مرر السولية الكرة بـ”كعب القدم” إلى أجايي المنطلق داخل منطقة الجزاء ،الذي اطلق تصويبة قوية تصطدم بالعارضة لتضيع فرصة مؤكدة.

ويواصل الأهلي ضغطه القوي علي فريق الحرس ، وفي الدقيقة 17 يقابل أيمن اشرف عرضية من الجبهة اليمني برأسية تمر الكرة أعلى العارضة.

يظهر حرس الحدود في منطقة جزاء الأهلي ويصوب نانا أنتوي أعلى العارضة.

20 دقيقة مضت من أحداث الشوط الأول..والأهلي هو الأخطر والأكثر استحواذا والأقرب لمرمى الحرس، وعلي مدار الدقائق الفائتة نوع الفريق هجماته ما بين اللعب على الأطراف والاختراق من العمق، في المقابل ركز الحرس على الدفاع في منتصف ملعبه.

ويطلق رمضان صبحي تصويبة قوية في الدقيقة 27، يتصدى لها حارس الحدود، وفي الدقيقة 33 يحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة تسلل على حسين الشحات المنفرد بمرمى السعدني حارس الحدود.

ويمرر أفشة الكرة للشحات داخل منطقة الجزاء لكن السعدني حارس الحدود ينجح في الإمساك بالكرة.

تمر الدقائق الأخيرة بدون أي تعديل في النتيجة ويطلق إبراهيم نور الدين حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني ...

بالنصف الثاني من المباراة، دخل الأهلي اللقاء بالضغط على دفاعات فريق حرس الحدود، سعيًا لتسجيل الهدف الأول، حيث شهدت الدقيقة 52 قيام رمضان صبحي بارسال كرة عرضية أرضية خطيرة إلا أن حارس الحدود نجح في التقاط الكرة قبل وصولها لوليد أزارو مهاجم الأهلي.

أنحصر اللعب في وسط الملعب في ظل انخفاض مردود لاعبي الأهلي البدني مما أثر على أداء الفريق الأحمر الهجومي، في الوقت الذي واصل حرس الحدود دفاع المنطقة الذي يستخدمه لإيقاف خطورة الأهلي منذ إنطلاق المباراة.

وبالدقيقة 57، قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بإجراء أول التبديلات بخروج وليد أزارو والدفع بوليد سليمان في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي والاستفادة من امكانيات الحاوي في صناعة اللعب لزملائه.

وفي الدقيقة 73 أرسل محمود وحيد كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليسرى ولكن دفاعات الحدود أبعدت الكرة خارج الملعب، بعدها مباشرة سدد أحمد فتحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس الحدود أبعدها ضربة ركنية، ودفع فايلر بالثنائي مروان محسن ومحمد هاني بدلاً من مروان محسن ومحمود وحيد.

ونجح عمرو السولية نجم وسط الأهلي في إحراز هدف فريقه الأول بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء أرتطمت بمدافعي الحدود وغيرت اتجاها داخل المرمي، وانحصر اللعب في الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء حتى أطلق إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة.