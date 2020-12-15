الصحة العالمية: على من تم تطعيمهم ضد كورونا الاستمرار في ارتداء الكمامات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض كوفيد - 19، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى يمكن أن يسبب المرض.

وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كوفيد 19.

ولذلك، ينبغي على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أن يستمروا في الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعية مناسبة، وارتداء قناع الوجه (الكمامة) وغسل أيديهم في كثير من الأحيان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.