 الصحة العالمية: على من تم تطعيمهم ضد كورونا الاستمرار في ارتداء الكمامات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العالمية: على من تم تطعيمهم ضد كورونا الاستمرار في ارتداء الكمامات

جنيف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:01 ص

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض كوفيد - 19، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى يمكن أن يسبب المرض.

وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كوفيد 19.

ولذلك، ينبغي على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أن يستمروا في الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعية مناسبة، وارتداء قناع الوجه (الكمامة) وغسل أيديهم في كثير من الأحيان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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