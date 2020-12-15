 السفير الأمريكي لدى أثينا يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الأمريكي لدى أثينا يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 5:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 5:51 م

أطلع السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بيات، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شراء أنقرة نظام دفاع صاروخي روسي.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - حسبما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية - أن الطرفين بحثا قضايا إقليمية والتطورات في منطقة شرق البحر المتوسط، وبالأخص فيما يتعلق بقرار واشنطن بفرض عقوبات ضد تركيا.

واستعرض السفير الأمريكي قانون "مكافحة الخصوم الأمريكيين من خلال العقوبات"، والذي تم فرض العقوبات ضد تركيا بموجب بنوده.

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