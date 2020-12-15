كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح موديرنا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الحكومة الكندية توصلت إلى اتفاق مع شركة مودرنا لتلقي ما يصل إلى 168 ألف جرعة أولية من لقاح فيروس كورونا الذي طورته الشركة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وذكر ترودو اليوم في أوتاوا إن مودرنا مستعدة لشحن اللقاحات في غضون 48 ساعة من موافقة سلطات الصحة العامة على اللقاح.



يشار إلى أن وزارة الصحة الكندية لم توافق بعد على لقاح مودرنا.



وأعلن ترودو أن الأولوية في الحصول على لقاح مودرنا ستكون للمناطق الشمالية والمناطق النائية في البلاد.



وتعاقدت كندا على 40 مليون جرعة من شركة مودرنا.