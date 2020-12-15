وزير الصحة الألماني: يمكن منح اللقاح لأغلب المواطنين حتى نهاية صيف 2021

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان، بأنه يتوقع أنه من الممكن منح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لنحو 60% من المواطنين في ألمانيا حتى نهاية صيف عام 2021.

وقال شبان للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف" في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنه من الممكن اليوم توقع مثل هذا العدد الكبير من جرعات اللقاح بحيث يمكن منح اللقاح لقطاعات عريضة من المواطنين في الصيف. وجاء ذلك ردا على سؤال عن التوقيت الذي من الممكن فيه أن يكون قد تم منح اللقاح فيه لـ 60 بالمئة من المواطنين.

وبحسب خبراء منظمة الصحة العالمية، يعد معدل التطعيم لنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% من المواطنين ضروريا من أجل تحقيق مكافحة فعالة لوباء كورونا.

وأضاف شبان: "هدفنا هو أن يكون هناك تصريح (للقاح) قبل عيد الميلاد (الكريسماس) وأن يتسنى لنا بدء العام الجديد بمنح اللقاح، هنا في ألمانيا أيضا-ولكن القرار لابد أن يصدر في النهاية من الوكالة الأوروبية للأدوية إيما".

يذكر أن شركة الأدوية الألمانية "بيونتك" وشريكتها الأمريكية "فايزر" تقدمتا بطلب لدى الوكالة لمنح تصريح للقاح الذي توصلتا إليه. ومن المقرر أن يصدر تقرير لجنة الخبراء يوم 29 ديسمبر الجاري كحد أقصى.