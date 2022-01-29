حزب الله ينفي علاقته بحادث مقتل جندي من اليونيفيل جنوبي لبنان

قدم «حزب الله» اللبناني التعزية، لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل» بعد مقتل أحد جنودها جنوبي لبنان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، في حديث لوكالة «رويترز»: «نتقدم بالتعزية لسقوط قتيل من قوات اليونيفيل، ونتمنى الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الأهالي وأفراد من الكتيبة الإيرلندية».

وطالب بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث، وعدم إقحام حزب الله فيه.

من جهته، قال مصدر في حزب الله لوكالة «سبوتنيك» إنه «لا علاقة للحزب بحادث مصرع جندي يونيفيل بجنوب لبنان»، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان بهذا الخصوص في الساعات المقبلة.

وكانت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان «اليونيفيل»، أعلنت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي إن «جندي حفظ سلام قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان».

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أضاف تيننتي: «حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط».

من جانبها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان لها، إن «جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان، مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة».

وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، مؤكدا مقتل أحد جنوده في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية.