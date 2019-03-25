مديريات تعليمية تجري اختبارا إلكترونيا تدريبيا لطلاب الأول والثاني الثانوي

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، إجراء اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي؛ لتدريبهم على الإجابة بالامتحانات الإلكترونية باستخدام التابلت؛ تمهيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت المديريات التعليمية، أن الامتحان الإلكتروني هدفه تدريب الطلاب فقط ولا يوجد عليه درجات، وطالبت المدارس الطلاب بضرورة حضور التدريب و شحن التابلت وتفعيل شريحة البيانات.

وبدأت المديريات التعليمية في الإعلان عن جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر أن تبدأ يناير المقبل، وقالت وزارة التربية والتعليم إن عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول سيكون على مستوى الإدارة التعليمية وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.