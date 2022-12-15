أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حكم مباراة فرنسا والأرجنتين التي ستقام الأحد المقبل، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس العالم.

وصعد منتخب الأرجنتين إلى الدور النهائي بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات نصف النهائي، فيما حسم منتخب فرنسا تأهله بعد الفوز على المغرب مساء أمس الأربعاء بهدفين دون رد.

ويدير المباراة تحكيميا البولندي سيمون مارتشينياك.

ويعد سيمون مارتشينياك الذي أدار مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في نهائي كأس مصر التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، وانتهى بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1.