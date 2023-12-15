مطار العريش يستقبل 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية لغزة خلال الساعات الماضية

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، خلال الساعات الماضية، 4 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطينى في قطاع غزة.

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء، أن الطائرات حملت حوالي 73 طنا من المواد الإغاثية، والطائرة الأولى من الأردن (UNRWA) وتحمل 18500 طن ملابس ومستلزمات طبية، والطائرة الثانية من السعودية وتحمل 23914 طن مواد إغاثية ومستلزمات طبية، والطائرة الثالثة من بلچيكا (WHO) وتحمل 29940 طن مستلزمات طبية، والطائرة الرابعة من السعودية وتحمل 2045 طنا و2 سيارة إسعاف.

وأضاف أن الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت حوالي 306 طائرات، ونقلت ما يقدر بحوالي 8344 طنا تقريبا من المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة وسيارات إسعاف ومحطات تحلية مياه وخيام ومولدات كهربائية، وتم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.