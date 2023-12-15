وائل الدحدوح: صاروخ إسرائيلي باغتنا أثناء مرافقتنا سيارة إسعاف في خان يونس

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قال الزميل الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال استهدفته وزميله المصور سامر أبو دقة، "أثناء مرافقتنا سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة".

وأضاف الدحدوح، بحسب قناة الجزيرة: "حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ".

وكانت قناة الجزيرة الإخبارية، قد أفادت بإصابة مراسها وائل الدحدوح ومصورها سامر أبو دقة أثناء تغطيتهما قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن أبو دقة، كان محاصرا داخل المدرسة رغم إصابته ولم ينقل للمستشفى، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المدرسة بعد قصفها والطاقم الطبي لا يمكنه إجلاء الجرحى.

وبقي أبو دقة، محاصر داخل المستشفى لعدة ساعات عقب إصابته، حتى أعلن عن وفاته منذ قليل.

وفي أكتوبر الماضي، قتلت غارة جوية إسرائيلية زوجة الدحدوح وابنه وحفيده، وتلقى الأخبار بينما كان على الهواء يغطى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتتعرض مدينة خان يونس لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انهيار الهدنة الهشة بين حماس وإسرائيل في الأول ديسمبر.