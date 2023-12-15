المشدد 15 عاما لمتهمين بحيازته 100 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت، دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، "ع.م.ح"، و"أ.أ.ح"، عاطلين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا؛ لاتهامهما بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتغريمهما مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والسيارة المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المقيدة برقم 8584 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر تلقي بلاغًا حول نشاط المتهمين، تم تقنين الإجراءات، وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، أبصرت القوة الأمنية المتهم الأول حال قيادته سيارة وبجواره المتهم الثاني، وبتفتيشه ضبط بحوزته رخصة تسيير السيارة باسمه، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش الآخر عثر بحوزته علي مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر على جوالين بلاستيكيين بداخل كل منهما 50 طربة لمخدر الحشيش.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا أن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لاستخدامها في تجارتهما غير المشروعة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم.