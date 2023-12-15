قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن تصريحاته ببرنامج «الصندوق الأسود» عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، المتعلقة بتناوله «مشروبات روحية» في أعقاب هزيمة 67، بمنزل الرئيس الراحل السادات، خطأ غير مقصود.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المقابلة كانت لها ظروف خاصة من حيث مدة التسجيل الممتدة، هذا إلى جانب اعتقاده بأنها دردشة خارجية وغير مسجلة، مؤكدا: «أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها».

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تكرر، مشددا على أنه لم يكن يفضل أن يصل الأمر إلى هذا النحو.

وذكر: «أنا مخطئ خطأ كبير لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتور هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها»- على حد قوله.

وتابع: «لا أتصور أبدا أنا أكون خصما لفكر عبد الناصر أو تاريخه، رصيد عبد الناصر المتعلق بحياته الشخصية لا يختلف عليها اثنان»، منوها بأن ابنته هدى عبد الناصر كانت تذهب للجامعة دون حراسة.