جيش روسيا ينفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على البنية الحتية للقوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي نفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على مطارات وترسانات ومواقع تخزين ذخيرة ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية 40 ضربة بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لقوات كييف"، وفقا لوكالة أنباء سبوتينك الروسية.

وأضاف البيان أنه "في اتجاه كوبيانسك قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بالسيطرة على الوضع وذلك على طول الخط الأمامي، وصدت 27 هجوما للعدو، وصدت أيضا الضربات الجوية ونيران المدفعية ومعدات لواء الدفاع الأرضي "113"، ولواء المشاة "57"، والألوية الآلية "14" و"21" و"41" و"43" و"60" و"115" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وياجودنوي وبتروبافلوفكا وكوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وبحسب البيان، "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال الأسبوع أكثر من 425 عسكريا وخمس دبابات (إحداهن من طراز "ليوبارد") و11 مركبة قتالية مدرعة و12 مركبة وثلاث مدافع ميدانية".

ويتعذر التحقق من تلك البيانات من مصدر مستقل.