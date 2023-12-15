معلول: الأهلي بطل إفريقيا ونتمنى التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

علق التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، على فوز فريقه الكبير أمام اتحاد جدة السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي مونديال الأندية.

وضرب النادي الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في السعودية خلال الفترة الحالية.

الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وقال علي معلول في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة عبر قناة «السعودية الرياضية»: «مبروك لكل الجماهير واللاعبين على الفوز في المباراة والروح التي منحتنا الفوز أمام فريق مدجج بالنجوم».

وأضاف: «مرة أخرى نظهر تاريخنا وشخصيتنا الكبيرة، استعدينا للمباراة بتركيز كبير وكان لدينا الروح والعزيمة لتحقيق الفوز».

وتابع: «بعض الصحف قبل المباراة شككت في قدرة الأهلي، نجن بطل إفريقيا وعندنا الخبرة الكافية وإن شاء الله هذه النسخة نتأهل للنهائي».

الأهلي تأهل للدور نصف النهائي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل، 18 من ديسمبر الجاري، في الثامنة مساءً، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا.