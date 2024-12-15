شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

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استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي غزة ورفح.

وأفاد مراسل "وفا" باستشهاد المواطن محمد أحمد طه وإصابة آخر، في قصف مسيرة إسرائيلية على خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة مواطنين وأصيب 12 آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن القصف أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين أربعة شهداء، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب غرب دير البلح وسط القطاع.

واستشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرون في قصف للاحتلال استهدف تجمعا بحي النصر في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.