عرض فيلمي «واهب الحرية» و«ما بعد» في افتتاح الدورة الـ35 من أيام قرطاج السينمائية

افتتح الفيلم اللبناني الوثائقي "واهب الحرية" مساء أمس، فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، في قاعة الأوبرا، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

"واهب الحرية" من إخراج قيس الزبيدي، وإنتاج عام 1987. وخضع الفيلم للترميم في باريس، ويتناول عمليات المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد العدو الصهيوني، والتي انطلقت من جنوب لبنان، إذ يرصد أبرز العمليات الاستشهادية التي نفذت على المواقع العسكرية الصهيونية في الأراضي المحتلة.

كما شهد الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني القصير "ما بعد"، من إخراج مها الحاج، وبطولة محمد بكري، وعرين العمري، وعامر حليحل، وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان في مزرعة منعزلة، حيث يهتمان بالأشجار، ويجريان مناقشات مستمرة حول مستقبل أطفالهما الخمسة، إلى أن يصل شخص غريب منزلهما؛ ليكشف حقيقة مروعة.

الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية تنعقد خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 217 فيلما من 21 دولة.