جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي مدير عام الشئون الإدارية وأمين كلية الحقوق، وذلك استكمالًا للمقابلات التي أُجريت للوظائف التي تم الإعلان عنها سابقًا، وهي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومدير عام الأمن الإداري بالجامعة.

استمعت اللجنة، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، وقدرتهم على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال لجنة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين وفقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

جدير بالذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عُقدت برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كلًا من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة القاهرة عضوًا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة عضوًا من الخارج، والدكتور هاني محمود الأستاذ بكلية الطب البيطري عضوًا من الخارج.