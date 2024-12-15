تعادل فريق ريال مدريد مع نظيرة رايو فاليكانو ، إيجابيا بثلاثية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب “فاييكاس” ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني للموسم الحالي 2024-25.

وسجل أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد كلا من ، فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 39 ، بينما سجل هدف الريال الثاني جود بيلينجهام في الدقيقة 45 ، وسجل الهدف الثالث رودريجو جوس في الدقيقة 56.

بينما سجل اهداف رايو فاييكانو كلا من ، اوناي لوبيز في الدقيقة 4 ، و خالد عبد المؤمن في الدقيقة 66 ، ويالازون في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد الي النقطة 37 محتلا وصافة الدوري الاسباني ، بينما يرتفع رصيد رايو فاييكانو الي النقطة 20 محتلا المركز الثالث عشر في الدوري الاسباني.

ويستعد ريال مدريد للسفر إلي قطر من أجل خوض نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد باتشوكا المكسيكي يوم الاربعاء القادم والموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري ، علي ملعب “لوسيل”.