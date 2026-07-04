رئيس وزراء جرينلاند: تلقيت معلومات تفيد بأن ترامب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة

قال رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وأشار نيلسن، خلال مشاركته في منتدى إيكس أون بروفانس الاقتصادي، المنعقد في مدينة إيكس أون بروفانس جنوبي فرنسا، إلى أن جرينلاند تتعرض منذ عامين لضغوط شديدة للغاية بسبب موقعها الاستراتيجي، مؤكدا أن هذه الضغوط غير مقبولة.

وأضاف: "لم نشاهد بعدُ نهاية هذه الضغوط، لكن نحاول اتخاذ تدابير عبر إقامة حوار مباشر مع الولايات المتحدة"، مؤكدا رغبة جرينلاند في ضمان الأمن بمنطقتها، وإقامة شراكات مع الدول التي تحترم الديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية.

وأشار نيلسن إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قدما الدعم لجرينلاند في هذه الأزمة.

وتابع قائلا: "قبل ثلاثة أيام، أبلغنا الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى جرينلاند، جيف لاندري، أن دونالد ترامب تراجع عن فكرة ضم جرينلاند".

لكن نيلسن عاد إلى القول إن "الضغوط لا تزال قائمة"، لافتا إلى أن جرينلاند ستبقى إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وأنها تريد أن تكون إلى جانب فرنسا ودول الشمال الأوروبي والدانمارك وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ودعا إلى تعزيز العلاقات مع كندا، معتبرا أن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.

وأوضح أن جرينلاند يمكن أن تساعد الدول الأوروبية في تقليل اعتمادها على الصين في مجال التعدين، مشددا على أن جرينلاند لن تتخلى أبدا عن حقها في تقرير المصير، ولا عن مبادئها، وهي ليست للبيع، على حد قوله.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد مرارا أن بلاده بحاجة إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فيما رفضت الدانمارك وجرينلاند هذه التصريحات.

وجرينلاند ذات حكم ذاتي، لكنها تتبع للدانمارك، وتُعتبر أكبر جزيرة في العالم، وتتمتع بموقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي.