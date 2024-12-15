 تريزيجيه يوضح موقفه من الانتقال للأهلي قبل كأس العالم للأندية - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2024 6:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تريزيجيه يوضح موقفه من الانتقال للأهلي قبل كأس العالم للأندية

الشروق
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 5:47 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 5:47 م

كشف أحمد حسن لاعب الأهلي السابق، عن قرار محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي والمعار لصفوف الريان القطري حتى نهاية الموسم، من الانتقال لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية :"تحدثت مع تريزيجيه، خلال مباراة الأهلي وباتشوكا، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه".

وأضاف: "تريزيجيه، أكد أنه لم يحدث تواصل معه من جانب أي مسؤول في النادي الأهلي حتى الأن".

وتابع: "تريزيجيه، أكد لي أنه يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، فهو حابب يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية".


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