تريزيجيه يوضح موقفه من الانتقال للأهلي قبل كأس العالم للأندية

كشف أحمد حسن لاعب الأهلي السابق، عن قرار محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي والمعار لصفوف الريان القطري حتى نهاية الموسم، من الانتقال لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية :"تحدثت مع تريزيجيه، خلال مباراة الأهلي وباتشوكا، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه".

وأضاف: "تريزيجيه، أكد أنه لم يحدث تواصل معه من جانب أي مسؤول في النادي الأهلي حتى الأن".

وتابع: "تريزيجيه، أكد لي أنه يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، فهو حابب يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية".