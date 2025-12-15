بني سويف: ضبط منشأة طبية غير مرخصة وشخص ينتحل صفة طبيب

أفاد تقرير الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بنتائج حملة تفتيشية نوعية نفذتها إدارة "العلاج الحر" بمديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع فرع "جهاز حماية المستهلك".

وتمكنت الحملة، التي قادها الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بالاشتراك مع أحمد دهشان، رئيس فرع حماية المستهلك، وبمشاركة الدكتور كريم أحمد ومحمود فوزي، من ضبط مركز طبي يُدار دون ترخيص رسمي، وضبط شخص ينتحل صفة "طبيب" ويمارس أنشطة طبية دون أي سند قانوني أو علمي.

وكان المركز غير المرخص يزاول أنشطة تشمل: إجراء عمليات الحجامة، وتقديم جلسات بالطب العربي والتقويم الحركي، واستخدام سم النحل في العلاج.

وقد تم التحفظ على جميع الأدوات المستخدمة في هذه الأنشطة، والتي شملت كاسات الحجامة وجهاز الشفط، وتحرر المحضر اللازم ضد المنشأة والشخص المنتحل للصفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين المنظمة لقطاع الصحة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة المحافظة لضمان سلامة المواطنين والتصدي لجميع أشكال الممارسات الطبية العشوائية التي تهدد صحتهم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصحية لتشمل جميع مراكز وقرى المحافظة، لضمان جودة وانضباط الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.