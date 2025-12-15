رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتورة جينا الفقي بتجديد تكليفها برئاسة أكاديمية البحث العلمي

تقدّم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بخالص التهنئة للدكتورة جينا الفقي بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تكليفها قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التجديد يمثل تقديرًا للإنجازات والجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة جينا الفقي في خدمة منظومة البحث العلمي والتعليم في مصر.

كما أشاد الدكتور محمد حسين بالدور المحوري الذي تلعبه الدكتورة الفقي في إدارة الأكاديمية، ومساهمتها الفعّالة في تطوير بنك المعرفة المصري، الذي يمثل كنزًا معرفيًا قوميًا لدعم الباحثين والطلاب، مؤكدًا استعداد الجامعة التام لمد جسور التعاون المشترك بما يخدم رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد والاستمرار في مسيرة العطاء لخدمة البحث العلمي.