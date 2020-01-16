 المعلمي يلتقي مندوب الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المعلمي يلتقي مندوب الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة

علم السعودية
علم السعودية

نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 6:19 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 6:19 ص


التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس بمقر إقامته في نيويورك، المندوب الدائم للجمهورية ‫التونسية الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتي، وأعضاء الوفد التونسي.
وأقام معاليه بهذه المناسبة مأدبة غداء على شرف السفير البعتي، ونائبه السفير طارق الأدب، وأعضاء الوفد التونسي .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجهود تونس في ‫مجلس الأمن.
حضر اللقاء رئيس القسم المعني بمجلس الأمن في وفد المملكة السكرتير أول شاهر بن خالد الخنيني، وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد السكرتير أول عبدالله بن محمد مشخص، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.


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