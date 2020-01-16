أعربت منى حمال عبد الناصر، نجلة الراحل جمال عبد الناصر، عن سعادتها عند سماعها لخبر افتتاح القاعدة العسكرية «برنيس»، قائلة: «سمعت الافتتاح عيني دمعت من كثرة السعادة»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أنها نشأت في بيت سياسي وعسكري وتقدر القواعد العسكرية الهامة وتهتم بها، متابعة: «لو كان والدي عايش سيكون سعيدًا، شيء في منتهى الفخر».

وعن زيارتهم لضريح الزعيم الراحل في ذكرى ميلاده اليوم، أشارت إلى قراءتهم الفاتحة وحضور أشخاص من كافة الأعمار يجلسون معهم بدون تشغيل للقرآن الكريم، لافتة إلا أنهم تفاجئوا من حضور شخص من هولندا، بحسب روايتها.

وأوضحت أن أحفاد الراحل لا يوجد منهم من يختلف مع رؤيته السياسية، مستطردة: «نرى الخط الأساسي السياسي بتطبيق العدل الاجتماعي، ميبقاش في أغنياء بيرموا فلوسهم في النار متلحقش النار تخلصها، وناس فقرا مش لاقيين ياكلوا».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، قاعدة «برنيس»، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، كما شهد المرحلة الختامية للمناورة «قادر 2020».

كما تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الرئيس الثاني لجمهورية مصر العربية، والذي ولد في 15 يناير 1918 بحي باكوس بالإسكندرية، والتحق بالكلية العسكرية 1937، وشارك في حرب فلسطين 1948.