الدفاع الجزائرية: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي تبسة وبومرداس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي تبسة (شمال شرق) وبومرداس (شمال)، وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين بولاية المدية (شمال).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتي (تبسة - بومرداس)، كما دمرت دورية أخرى 6 مخابئ للإرهابيين؛ إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوخيران بالمدينة.

وأضافت أن حرس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت (شمال غرب)، وعنابة وسكيكدة والقالة (شمال شرق)، أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ95 شخصًا كانوا على متن قوارب، فيما تم توقيف 26 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غليزان وتلمسان والنعامة (شمال غرب)، والطارف (شمال شرق).

وأشارت إلى أن وحدة بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية الجزائرية تمكنت من إنقاذ مواطن كان في حالة صحية حرجة على متن قارب تجاري قبالة سواحل بجاية (شمال شرق) حيث تم إجلاؤه إلى المستشفى لتلقي العلاج.