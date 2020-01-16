 ولايات ألمانية توافق على جدول زمني لوقف توليد الطاقة من الفحم الحجري - بوابة الشروق
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ولايات ألمانية توافق على جدول زمني لوقف توليد الطاقة من الفحم الحجري

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 3:31 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 3:31 ص

وافقت الولايات الألمانية المنتجة للفحم على جدول زمني لوقف تشغيل محطات توليد الطاقة من الفحم الحجري، ضمن خطط طموحة لإعادة هيكلة مشهد الطاقة في البلاد، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت المصادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن رؤساء وزراء ولايات شمال الراين فستفاليا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت وبراندنبورج، اتفقوا مع الحكومة الاتحادية الألمانية على خطة لوقف تشغيل المحطات.

ولا تزال الخطة بحاجة إلى الموافقة عليها تعاقديا مع مشغلي مناجم الفحم الحجري والمحطات التي يتم تشغيلها بالفحم.


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