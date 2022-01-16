مصدر دبلوماسي روسي يكشف حقيقة زيارة نائب رئيس الحكومة الليبية إلى موسكو

نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن مصدر دبلوماسي في موسكو، اليوم الأحد، أن زيارة حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، إلى روسيا قيد الدراسة دون أن يكون لها موعد محدد.

وقال المصدر، إن "زيارة نائب رئيس وزراء جهاز الأمن العام الليبي حسين القطراني إلى روسيا قيد الإعداد، ولكن لا توجد مواعيد نهائية لها حتى الآن".

وأضاف: "يجري العمل على مثل هذه الزيارة، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيدها وبرنامجها"، موضحا أن الجانب الليبي نفسه طلب تأجيل الزيارة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أمس السبت أن القطراني سيصل اليوم الأحد، إلى موسكو في زيارة على رأس وفد حكومي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن المكتب الصحفي للحكومة الليبية، أن القطراني مع ثلاثة وزراء سيبدأ الأحد زيارة رسمية لروسيا تستمر حتى 20 يناير الجاري، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي القطراني عددا من المسؤولين بينهم وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الروسيين.

وأضاف المكتب الصحفي للحكومة الليبية، أن القطراني سيناقش خلال الزيارة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح المكتب الصحفي المذكور أن سيرافق القطراني خلال زيارته وزراء النفط والغاز محمد عون، والصحة علي الزناتي، والتخطيط كمال الحاسي.