محافظ القاهرة السابق: انتخابات المحليات ستعقد في مصر والحوار الوطني سيرى النور

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة والفيوم السابق، إن انتخابات المحليات ستتم حيث صدر قانون لها وتم مناقشته في مجلس النواب، مضيفًا أن قرار انتخابات المحليات يتوقف على التوقيت، وأن إجراء انتخابات المحليات يحتاج إجراءات للتطبيق.

وأوضح الدكتور جلال السعيد، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن هناك آليات واعتبارات لإجراء انتخابات المحليات في مصر، خاصةً وأن الانتخابات ستجرى في القرى والنجوع، ويجب أن تكون الظروف مواتية في المحليات.

وأعرب الدكتور جلال السعيد، عن تفاؤله بالحوار الوطني، على الرغم من أنه استغرق وقتا طويلا كي ينعقد أمام الرأي العام، وقال: "أنا متفاءل بالحوار الوطني ولكن لا أحب تطويل المدة واستغرق وقت طويل كي ينعقد وأعلم أن تجمع القوة الوطنية في اجتماع واحد يحتاج وقت ولكن الحوار الوطني سيرى النور".