ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 5ر0% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2ر10% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر9% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
واستقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند نفس مستويات الشهر السابق، في حين زادت بنسبة 3ر1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1ر0% شهريا وارتفعت بنسبة 1ر8% سنويا.