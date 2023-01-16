 ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 5ر0% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 5ر0% خلال الشهر الماضي


نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 8:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 8:18 ص

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2ر10% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر9% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

واستقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند نفس مستويات الشهر السابق، في حين زادت بنسبة 3ر1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1ر0% شهريا وارتفعت بنسبة 1ر8% سنويا.


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