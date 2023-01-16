 مدرب أوكلاند سيتي: سأتابع مباراة الأهلي أمام سموحة في كأس مصر - بوابة الشروق
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مدرب أوكلاند سيتي: سأتابع مباراة الأهلي أمام سموحة في كأس مصر

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 1:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 1:19 ص

تحدث ألبيرت رييرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام النادي الأهلي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، يوم 1 فبراير القادم، في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية 2022.

وقال رييرا في تصريحات تليفزيونية: «علمت أن الأهلي لديه مباراة أمام سموحة في كأس مصر يوم الثلاثاء، لذلك سأتابع المباراة لأعرف الكثير عن أسلوب لعبهم».

وأضاف: «شاهدت بعض المباريات للأهلي هذا الموسم، وأرى أن قوة الفريق تتمثل في أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني وعلي معلول ومجدي أفشة».

وأوضح مدرب أوكلاند سيتي: «سنخوض معسكر إعداد في أوروبا خلال الفترة القادمة، وسنلعب خلاله 3 مباريات ودية، قبل أن نسافر إلى المغرب يوم 27 يناير، استعداداً لمواجهة الأهلي».

وأتم: «وضعنا خطة لإحباط الأهلي، الذي يضم لاعبين مميزين، والمهمة ستكون صعبة ولكننا سنلعب بكل قوتنا لتحقيق الفوز».


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