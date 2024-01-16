سوليفان: نعمل مع شركائنا بالمنطقة على مسار التطبيع

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء في المنطقة على مساء التطبيع

وأضاف سوليفان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ54 المنعقد في دافوس بسويسرا، اليوم الثلاثاء: "رؤيتنا لليوم التالي للحرب تشمل التطبيع الإقليمي والأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين"، مؤكداً مواصلة العمل مع باقي الدول لتأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفيما يتعلق بهجمات جماعة الحوثي، أكد سوليفان أنهم يعملون "على التصدي لعدوان الحوثيين في البحر الأحمر".