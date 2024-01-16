وزير النفط البحريني: حريصون على تعزيز مسارات التعاون مع مصر في شتى القطاعات

استقبل وزير النفط والبيئة البحريني، المبعوث الخاص لشئون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، سفيرة مصر لدى البحرين ريهام محمد خليل، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لدى المملكة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم الثلاثاء، رحب الوزير البحريني بالسفيرة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.



وأكد الحرص على تعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين الجانبين في شتى القطاعات، والمضي بها نحو آفاق أرحب، متمنيًا للسفيرة التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي، وتحقيق ما تصبو إليه من تطلعات وأهداف تخدم البلدين الشقيقين.



من جانبها، أعربت السفيرة ريهام محمد خليل، عن شكرها وتقديرها لوزير النفط والبيئة البحريني على حفاوة الاستقبال، مؤكدة حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين وتنميتها على شتى الأصعدة.