رئيس المجلس الرئاسي اليمني يثمن دور مصر في منع توسع التداعيات المدمرة للحرب الإسرائيلية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، السفير المصري أحمد فاروق، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياته للشعب اليمني بالأمن والاستقرار والسلام.

فيما نقل رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحياته للرئيس السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

واستعرض اللقاء مستجدات الوضع اليمني، ومساعي الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة؛ بناء على نتائج جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تعاطي المجلس والحكومة مع كل المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام العادل والشامل، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وثمن الدور المصري الفاعل إلى جانب الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون توسع التداعيات المدمرة للحرب الإسرائيلية، وعدم تمكين المليشيات والمنظمات الإرهابية من استثمار القضية الفلسطينية؛ للإضرار بمصالح شعوب المنطقة والاقتصاد العالمي.

وجدد التأكيد على موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وأي محاولة لتصفية قضيته العادلة.

ورحب بما ورد في البيان المصري الصيني بشأن التطورات في البحر الأحمر، والذي شدد على أهمية خفض حدة التوتر في المنطقة، وأولوية تأمين سلامة وامن الملاحة العالمية.

ولفت إلى أن «دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها لفرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني، الطريق الأمثل لتأمين المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية، ودفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية مصر العربية، والموقف المصري المشرف إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية في اليمن.