حماس: المقاومة تضع 3 خطوط حمراء للتفاوض بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب

أعلن غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن استعداد الحركة للتفاوض بشأن مسئولية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان، قائلا: «نحن مستعدون لنقاش الموضوع، ولكن في إطار وطني فلسطيني».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن المقاومة تضع 3 خطوط حمراء لا يجوز التفاوض بشأنها تتضمن قضايا «رفض تجريد المقاومة من السلاح- رفض فرض مناطق عازلة بالقطاع- رفض حرية التواجد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة على غرار ما يحدث الضفة الغربية».

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعتبر القضايا الثلاث السابقة بمثابة خطوط حمراء، قائلا: «كلها أمور مرفوضة لن تقبل بها كل القوى السياسية الفلسطينية؛ وليس فقط حماس وحدها».

ونوه أن الزيارة الحالية إلى القاهرة ليست الأولى للمقاومة خلال فترة العدوان، متابعا: «مصر صاحبة الثقل السياسي بالمنطقة والدور الهام سواء على صعيد الجانب الإنساني وتقديم وفتح الطريق أمام المساعدات وتسهيل دخولها إلى قطاع غزة أوكذلك على صعيد الشأن السياسي».

وأضاف أن قيادات الحركة تتواصل مع مصر فيما يتعلق بالمبادرة المطروحة من جانبها حول كيفية وقف العدوان على القطاع، قائلا: «لدينا مساحات جيدة ومشتركة يمكن أن نبني عليها، لكن العقبة الوحيدة التي تقف أمامنا جميعا تتمثل في إصرار دولة الاحتلال على الاستمرار في الحرب من أجل القتل، دون تقديم أي إشارة إلى رغبتها بالتوصل إلى حل سياسي أو وقف للعدوان».