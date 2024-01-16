النائب طارق شكري: الاستئناف على أحكام الجنايات يطبق باليوم التالي لإصداره

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يأتي في إطار تطبيق نصوص دستور 2014 في مجال حقوق الإنسان؛ بمنح المواطن حقوقه الكاملة بما يتفق مع المواثيق الدولية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى منح دستور 2014؛ الدولة مهلة زمنية محددة بـ 10 سنوات تنتهي في 17 يناير 2024؛ من أجل إصدار بعض الحقوق التي تؤمن حق المواطن في الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

ونوه إلى استماع اللجان الفرعية بالبرلمان إلى الأطراف كافة خلال تلك الفترة بما في ذلك نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء؛ حرصا على الوصول إلى الصيغة الأفضل لصالح المواطن المصري بهذا الإطار.

وكشف عن رفض أعضاء مجلس النواب طلب الحكومة بشأن إرجاء قرار التنفيذ إلى أكتوبر من العام الجاري، مشيرا إلى توافق الحكومة مع قرار البرلمان بتطبيق القانون من اليوم التالي لإصداره.

وأشار إلى استقرار المجلس على منح النيابة الحق المطلق في الاستئناف في إطار الحرص على المصلحة العامة للمواطن وضمان حقوقه القانونية بهذا الصدد.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد قرر إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة اليوم الثلاثاء.