محكمة كورية جنوبية تؤيد احتجاز الرئيس يون سوك يول

أيدت محكمة، اليوم الخميس، احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه، بعد يوم من احتجازه في مقر إقامته لاستجوابه على خلفية مزاعم بالتمرد تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي.

ونُقل يون لمركز احتجاز قرب العاصمة سول بعدما خضع لاستجواب لأكثر من 10 ساعات أمس الأربعاء في مقر مكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين. ومارس يون حقه في الصمت. ورفض المزيد من الاستجوابات من قبل مسئولي مكافحة الفساد اليوم، فيما أصر محاموه على أن التحقيق غير شرعي.

وطلب محامون من محكمة سول المركزية الإقليمية دراسة الإفراج عنه، متسائلين عن شرعية مذكرة احتجاز يون التي أصدرتها محكمة سول الغربية الإقليمية.