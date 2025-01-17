بيلباو يسقط أمام أوساسونا ويودع كأس ملك إسبانيا

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ودع أتلتيك بيلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا، البطولة من دور الستة عشر، بعدما خسر أمام ضيفه أوساسونا 2-3، اليوم الخميس.

وحجز أوساسونا بطاقة العبور إلى دور الثمانية، بعدما تقدم له أيمار أوروز في الدقيقة 40، وأضاف زميله أنتي بوديمير الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وسجل نيكو ويليامز هدف تقليص الفارق لصالح بيلباو في الدقيقة 45+3، ثم سجل أوسكار دي ماركوس هدف التعادل في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 70 سجل بوديمير الهدف الثاني له والثالث لأوساسونا، لينتزع فوزا أطاح بحامل لقب البطولة في الموسم الماضي.

وسار ريال سوسيداد على عكس المسار الذي سلكه غريمه التقليدي بيلباو، بعدما فاز في ملعبه على ضيفه رايو فاليكانو 3-1.

وسجل ميكيل أويارزبال الهدف الأول لسوسيداد في الدقيقة 23، قبل أن يضيف جون أوندر أولاساجستي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبعد ذلك بست دقائق سجل رايو فاييكانو هدف تقليص الفارق عن طريق أوسكار تاريخو من ضربة جزاء، لكن سيرجيو مارتن أعاد التقدم لسوسيداد بفارق هدفين مجددا في الدقيقة 79.

وأكمل فاليكانو المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه ألفونسو سبينو في الدقيقة 77.